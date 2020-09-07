تضامن مع الناشطة النسوية مليكة طيطان - مركز مساواة المرأة

2020/09/07 | 20:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مركز_مساواة_المرأة وردتنا اخبار حول حملة إعلامية ذات طبيعة سياسية اجتماعية من قبل جماعات وشخصيات تشكل جزءاً من قوى التعصب الديني المتطرف في المغرب ضد الكاتبة والناشطة النسائية اليسارية مليكة طيطان مستشارة مركز مساواة المرأة بسبب نشاطها النسوي وأرائها العلمانية والتقدمية, وهي جزء من محاولة لممارسة الضغط السياسي والاجتماعي بهدف الإساءة لمكانتها القديرة وتشويه سمعتها ومحاربتها إلى حد التهديد بالتصفية الجسدية.إن ......





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