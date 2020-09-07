خلية الازمة البرلمانية تنفي توجيهها بفتح المطاعم والمساجد وعودة الدوام

2020/09/07 | 20:55 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

نفى مقرر خلية الازمة البرلمانية الدكتور جواد الموسوي اليوم الاثنين ، ما نسب لخلية الازمة البرلمانية المتمثل بتوجيه الخلية لاعادة فتح المطاعم والمساجد فضلا عن عودة الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة مئة بالمئة.

واكد الموسوي في بيان تلقت “خبر برسط نسخة منه ، ” ان هذا القرار لا يعد من صلاحيات لجنته للبت فيه وانما الامر بهكذا امور يعود للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية مشيرا ان دور الازمة البرلمانية لتقديم المشورة للجان المشكلة لمكافحة جائحة كورونا.

فيما دعا الموسوي وسائل الاعلام الي توخي الحذر بنقلها للأخبار عن هذه المواضيع ونسبها للازمة البرلمانية والتي لم يصرح فيها اي من نوابها المخولين بالتصريح عن الخلية بهذا الشأن الذي لا يندرج في اطر صلاحياتها.

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