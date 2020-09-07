نائب: تعدد الدوائر الانتخابية سيحقق 3 ايجابيات للعملية السياسية

2020/09/07 | 20:57 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اكد عضو تحالف سائرون النائب جمال فاخر ، الاثنين، بان موقف تحالفه ثابت حيال تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظات.

وقال فاخر في حديث لـ/ المعلومة/، ان “تحالف سائرون موقفه ثابت حيال دعم تعدد الدوائر الانتخابية في المحافظات العراقية باعتباره مشروعنا من خلال اجراء الانتخابات القادمة لانها ستحمل 3 ايجابيات في ان واحد وهي تعطي مرونة اكبر للناخبين في اختيار مرشحيهم سواء اكانوا ساسة او مستقلين او ناشطين وتؤمن اطار المساواة وتدفع الى مشاركة اكبر بالعملية الانتخابية ناهيك عن اعطاء الثقة بالانتخابات لانها ستحد ن التزوير او محاولات الهيمنة على المشهد”.

واشار، ان “النقاشات لاتزال مستمرة في تحديد عدد الدوائر في المحافظات لان المؤكد بان تعدد الدوائر والترشيح الفردي واختيار اعلى الاصوات اطر ثابتة لانها ستعزز العملية الانتخابية بشكل اكبر”.

ويجري مجلس النواب منذ ايام نقاشات مستفيضة لحسم فقرة تعدد الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات.



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