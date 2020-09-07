2020/09/07 | 21:00 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدد شهداء تظاهرات تشرين بلغ 500 شخص) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدد شهداء تظاهرات تشرين بلغ 500 شخص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).