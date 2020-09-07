مصادر برلمانية تحذر من عدم اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات المقبلة

2020/09/07 | 21:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت مصادر برلمانية من عدم اعتماد البطاقة البايومترية في الانتخابات المقبلة مؤكدة ان ذلك ينذر بمهزلة انتخابية.

وقالت المصادر ان اعتماد هويـات الناخبيـن مـن النـوع الإلكتروني غير البايومتـري يسمح لتجـار معانـاة الشعـب والمفلسيـن جماهيريـاً بالتزويـر، داعية الكتـل السياسيـة والمفوضيـة المستقلـة إلى الالتزام بالممارسـة والمنافسـة القانونيـة الشريفـة، عبـر اعتمـاد هويـات لا يمكـن التلاعـب بهـا ليحظى الشعب العراقي بانتخابـاتٍ نزيهـة معبّـرة عـن آراء الناخبيـن.

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