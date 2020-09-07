مفارز الاستخبارات والأمن تعثر على كدس للعتاد في محافظة واسط

2020/09/07 | 21:03 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن العثور على كدس للعتاد في محافظة واسط.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، ان “مفارز مديرية استخبارات وامن محافظة واسط الميدانية التابعة إلى المديرية العامة للاستخبارات والأمن وبالتعاون مع قوه أمنية مشتركة عثرت على كدس للعتاد في ناحية تاج الدين بمحافظة واسط”.

واضافت ان “الكدس يحتوي على عشرة صواريخ نوع مياودكا مضاد للدروع، كانت مدفونة بأرض زراعية، تم رفعها من قبل الجهد الهندسي بدون حادث يذكر”.



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