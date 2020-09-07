صالح والكاظمي يبحثان كل ما من شأنه لضمان نزاهة وسلامة الانتخابات

2020/09/07 | 21:05 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيسا الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي كل ما من شأنه لضمان نزاهة وسلامة الانتخابات المقبلة.





جاء ذلك خلال استقبال الككاظمي بمكتبه، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح.

وجاء في البيان الحكومي تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه" جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للبلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات والخطط الكفيلة لتجاوزها".

واضاف" كما ناقش الكاظمي وصالح الإجراءات والاستعدادات لجميع القطاعات لإجراء الانتخابات المبكرة، وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الناخب العراقي".

وفاء الفتلاوي

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