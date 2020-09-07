كورونا “يجتاح” الكرخ بمعدل اصابات “استثنائي” خلال 24 ساعة… حالات الشفاء تراوح بمستوى واحد

2020/09/07 | 21:06 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

اعلنت دائرة صحة الكرخ الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 575 موزعة كالآتي:أبو غريب —————— 11ابو دشير —————— 17الاسكان —————— 10الاعلام —————— 26البياع —————— 20التاجي —————— 3التراث —————— 46الحارثية —————— 14الحرية —————— 43الخطيب —————— 14الــدورة -———-—— 3الدولعي —————— 14الرحمانية —————— 3السيدية —————— 13الشرطة الخامسة ——— 4الشرطة الرابعة ———- 1الشعلة —————— 24الصالحية —————— 4الطارمية —————— 7الطوبجي —————— 1العامرية —————— 2العطـيـفيـة -————— 14الـعـلاوي —————- 1الغزاليـة -————— 11القادسيـة —————- 16الكاظميـة -————— 34الـكــرخ —————- 7المحمودية ————— 26المشاهدة ————— 2المنصور —————- 10المواصلات -————- 1الـوشـاش ————— 1اليـرموك ——-——- 15جــكوك —————- 2حي الجامعة ————- 16حي الجهاد -———— 47حي الخضراء -———— 7حي العامل -————- 8حي العدل ——-——- 33حي الفرات ————— 1سبع البور ————— 11كرادة مريم ——–—— 2ناحية الرشيد ———— 3جانب الرصافة -——— 17محافظة ذي قار ——— 3محافظة الديوانية -—— 2محافظة البصرة -——- 1محافطة بابل -——— 1محافظة كربلاء ——— 1محافظة اربيل ——— 2محافظة السليمانية —— 4

الشفاء:462الوفيات:2

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