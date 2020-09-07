الكاظمي وصالح يبحثان سير التحضيرات للانتخابات المبكرة

2020/09/07 | 21:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، مع رئيس الجمهورية برهم صالح الأوضاع العامة وسير التحضيرات للانتخابات المبكرة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، استقبل بمكتبه، اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية برهم صالح”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للبلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات والخطط الكفيلة لتجاوزها”.

وتابع البيان، “كما ناقش الكاظمي وبرهم صالح الإجراءات والاستعدادات لجميع القطاعات لإجراء الانتخابات المبكرة، وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الناخب العراقي”.

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