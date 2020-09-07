لجنة مختصة تقترح زيادة يوم لدوام المدارس وتوضح السبب

2020/09/07 | 21:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قالت لجنة التربية النيابية، الأثنين، انها قدمت مقترحات عدة بشأن العام الدراسي الجديد من بينها إلغاء عطلة يوم السبت في المدارس.

وذكر عضو اللجنة، عباس الزاملي، في تصريح لوسائل اعلام رسمية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم، (7 أيلول 2020)، إن "هناك مقترحات عدة بشأن العام الدراسي الجديد من بينها إلغاء عطلة السبت في المدارس".

وأضاف الزاملي، أن "مقترح إلغاء عطلة السبت يأتي من أجل توزيع الطلبة على أيام الأسبوع من أجل تقليل الأعداد".

وكان رئيس اللجنة، قصي الياسري، أشار في تصريح سابق اليوم الاثنين، إلى أن "المقترحات المقدمة لا تحتاج تصويت مجلس الوزراء عليها، باستثناء مقترح إلغاء عطلة يوم السبت".

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