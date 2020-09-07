2020/09/07 | 21:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد سقوط جزء من قبة جامع الأحمدية التراثي في الميدان وسط بغداد وجدران الحرم متهالكه ومقبله على الانهيار “.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور .. سقوط اجزاء من جامع الأحمدية التراثي في الميدان وسط بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور .. سقوط اجزاء من جامع الأحمدية التراثي في الميدان وسط بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).