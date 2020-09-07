الموسوي ينفي ما نسب لخلية الازمة البرلمانية بخصوص فتح المطاعم والمساجد وعودة الدوام بنسبة 100%

2020/09/07 | 21:12 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]نفى مقرر خلية الازمة البرلمانية جواد الموسوي، الاثنين، ما نسب لخلية الازمة البرلمانية المتمثل بتوجيه الخلية لاعادة فتح المطاعم والمساجد فضلا عن عودة الدوام في الدوائر الحكومية بنسبة مئة بالمئة.

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