اتحاد كتاب المغرب.الحلقة٧ - حميد المصباحي

2020/09/07 | 21:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_المصباحي المؤتمر 19_لاتحاد كتاب المغرب_الحلقة ٧-;-______________________________هل تشكل هذه المرحلة بمخاضها مؤشرا على تحولات ثقافية في مسار اتحاد كتاب المغرب؟هل ينتهي إلى جمعية منسية محدود عدد أعضائها ومنشغل بهمومهم، بما تعنيه من انحسار وتلاشي؟إن مثل هذه الأسئلة، تدفع للتفكير فيما هو عام، أي سياسي وخارج ممكنات اتحاد المغرب، وطنيا وعربيا، ولن نبالغ إذا قلنا أيضا دوليا، بمعنى أن الثقافي يع ......





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