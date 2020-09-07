اللجنة العليا للصحة والسلامة تتخذ عدة قرارات .. تعرف عليها

2020/09/07 | 21:31 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سكاي برس /

اعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الاثنين، عن قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية المتعلقة بالتبادل التجاري وعمل المنافذ.

وذكر رئيس الهيئة وعضو اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية عمر الوائلي، ان "اللجنة العليا عقدت اجتماعها السابع عشر برئاسة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور كافة أ...

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