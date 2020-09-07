اجتماع جديد بين الكاظمي وبرهم صالح

2020/09/07 | 21:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناقش الكاظمي مع برهم صالح ملف الانتخابات المبكرة

الترا عراق - فريق التحرير

بحث رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، الإثنين، الأوضاع العامة وسير التحضيرات للانتخابات المبكرة مع رئيس الجمهورية برهم صالح.

واستقبل مصطفى الكاظمي، بمكتبه الإثنين 7 أيلول/سبتمبر، رئيس الجمهورية برهم صالح، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للبلاد، سياسيًا وأمنيًا واقتصاديًا، والتحديات والخطط الكفيلة لتجاوزها، وفق بيان صدر عن مكتب رئيس الحكومة الإعلامي.

كما ناقش الكاظمي وبرهم صالح، الإجراءات والاستعدادات لجميع القطاعات لإجراء الانتخابات المبكرة، وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الناخب العراقي، على حد تعبير البيان.

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