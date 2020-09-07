صحة ذي قار تحذر من ازمة خطيرة قد تتعرض لها المحافظة

2020/09/07 | 21:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ذي قار

حذرت دائرة صحة محافظة ذي قار،الاثنين، من ازمة خطيرة قد تتعرض لها المحافظة نتيجة لزيادة الاصابات والوفيات بسبب فيروس كورونا.

وقال مدير عام صحة المحافظة سعدي الماجد في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "المحافظة قد تشهد ازمة خطيرة نتيجة لارتفاع اعداد الاصابات والوفيات بفيروس كورونا".

واضاف "اننا نحذر من هذه الازمة فقد لا تتسع المؤسسات الصحية لاعداد المصابين وان الفيروس بدأ يسجل اعداد كبيرة وخطيرة في المحافظة، لذا فأننا نطالب الحكومة المركزية بمنح دائرة الصحة منحة الطوارئ للاستعداد لمواجهة هذا الاعداد من الاصابات والوفيات".

وكان مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق ورئيس بعثتها أدهم إسماعيل اكد، الإثنين (7 أيلول 2020)، أن منظمته ووزارة الصحة والبيئة تمكنتا من تقليل الوفيات بفيروس كورونا إلى حدود 3% وهو أقل من المعدل العالمي، فيما توقع حصول موجة ثانية في الشتاء المقبل.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن إسماعيل قوله، إن "الوضع في العراق مقلق كما أن زيادة أعداد الإصابات جاءت نتيجة تأخر الفحوصات، فضلاً عن التجمعات، ونتوقع زيادة الإصابات لكن طالما لا يزيد عن الاعتيادي فذلك مؤشر جيد".وأضاف، "تمكنا في وزارة صحة ومنظمة صحة عالمية ان نخفف من حدة الانتشار كون الخطة التي رسمت قد تغيرت وقمنا بزيادة قدرة المستشفيات على التعامل مع المرضى كون نسبة الوفيات اصبحت اقل من 100 كل يوم وتمكنا خلال شهرين من تقليل عدد الوفيات لحدود 3%، وهو اقل من المعدل العالمي".

وتابع اسماعيل أن "التجمعات وفتح المجال الأنشطة وفتح التعايش بدون ضوابط، أدت إلى زيادة الاصابات، لذلك نحن بحاجة إلى التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية ويمكن تجنب الإصابة بالوباء إلى 40% لمجرد ارتداء الكمامة و60% بتجنب الاختلاط والتجمعات". وتوقع "وجود موجة ثانية في الشتاء المقبل للفيروس كون نشاط الفيروس يزيد مع انخفاض درجات الحرارة ونتوقع تكون خلال شهري تشرين الأول والثاني، والحل الوحيد الاجراءات الصحية الوقائية".

واعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم، تسجيل 77 حالة وفاة و 4314 إصابة جديدة بفيروس كورونا قابلتها اعلى حصيلة شفاء بـ 4299 حالة.

وبحسب الموقف الوبائي لليوم، جاءت محافظة بغداد الأولى في البلاد بعدد الإصابات الجديدة، حيث بلغت اليوم 1007 إصابات في جانبي الكرخ والرصافة.

ووصل مجموع الحالات المسجلة في العراق إلى 202859 حالة، فيما بلغ مجموع الوفيات 7589.

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