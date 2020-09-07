الكاظمي يترأس اجتماعا للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية/ موسع

2020/09/07 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ عقدت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، اليوم الإثنين، اجتماعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.وأشاد الكاظمي في مستهل الاجتماع بحسب بيان لمكتبه تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه بجهود الكوادر الطبية والتمريضية، وتفانيهم بالوقوف في الصد الأول لمواجهة جائحة كورونا، وتقديم المساعدة الطبية للمصابين.وأكد أن تحديات كبيرة تواجه البلد في الوقت الراهن، تأتي في مقدمتها جائحة كورونا، وتداعياتها الخطيرة على مختلف القطاعات.ودعا رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وزارة الصحة وكل الجهات الساندة لها الى بذل أقصى الجهود، من أجل تقديم أفضل الخدمات للمرضى المصابين، مشددا على تواصل حملات التوعية الوقائية للمواطنين، وحثهم على الالتزام بها.



وقدّم وزير الصحة والبيئة تقريرا مفصلا عن الوضع الصحي العام، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة جائحة كورونا، لاسيما ما يتعلق بزيادة عدد الفحوصات اليومية الى أضعاف ما كانت عليه سابقا، مع زيادة كبيرة في حالات الشفاء، في مواجهة ارتفاع أعداد المصابين.من جانبه أشاد مدير مكتب منظمة الصحة العالمية في العراق الدكتور أدهم رشاد إسماعيل، بالجهود الحكومية في مواجهة الجائحة، والإجرءات التي اتخذتها وزارة الصحة، التي كانت سببا في تخفيض نسبة الوفيات الى (2.9‎% )، وهي أقل من النسبة العالمية، وجهودها في تحقيق زيادة كبيرة في حالات التعافي، وتوفيرها الأدوية والمستلزمات الضرورية للعلاج، وتجاوز شحة بعضها خلال الفترة الماضية.وناقشت اللجنة المواضيع المدرجة على جدول أعمالها واتخذت عدة قرارات منها انطلاق الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في مختلف المجالات (بدون جمهور)، مع الالتزام بالإجراءات الوقائية الصحية بدءا من تأريخ 12/9/2020.كما تقرر قيام وزارة الصحة بإصدار الشروط الواجب اتباعها في تلك الأنشطة.كما تقرر الموافقة على فتح المطاعم فضلاً عن فتح القاعات والمرافق السياحية التابعة لفنادق الخمس نجوم، شريطة تطبيق الإجراءات الوقائية الصحية بما يضمن سلامتها من فايروس كورونا التي أعدتها وزارة الصحة .وتقرر ايصا الموافقة على فتح المنافذ الحدودية البرية أمام الحركة التجارية (حصرًا) طيلة أيام الأسبوع، لتأمين حاجة الأسواق المحلية على وفق الإجراءات الوقائية الصحية المذكورة في الفقرتين ( 1 و 2) من قرار اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (61 لسنة 2020).وتقرر ان يكون الدوام الرسمي في المؤسسات الحكومية كافة 50% ،ويترك للوزير أو رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة أو المحافظ صلاحية تقدير الحاجة الفعلية .وقررت اللجنة الموافقة على توقيع وزارة الصحة وثيقة مع مستشفى زين العابدين التابعة للعتبة الحسينية المقدسة لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية المشمولة بالإخلاء الطبي الذين يتعذر علاجهم في المستشفيات الحكومية ، على أن تُعالج بواسطة ملاكات أجنبية ذات خبرة، فضلًا عن تدريب الأطباء العراقيين وطلبة الزمالات الدراسية .كما قررت الموافقة على رفع يد وزارة الصحة عن مجمع البتاوين للعمارات السكنية التابع إلى محافظة بغداد ، وذلك لإنشاء مستشفيات للأمراض الانتقالية ضمن دائرة صحة بغداد .كما حصلت موافقة اللجنة على السماح للمفوضية العليا للانتخابات بفتح مراكز التسجيل لاستهداف الناخبين لتسجيلهم بايومتريا وتوزيع بطاقات الناخبين البايومترية .و وتقرر استثناء موظفي المفوضية العليا للانتخابات من إجراءات الحظر ايضا استثناء نقل المواد الخاصة بالمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من إجراءات الحظر./انتهى9

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