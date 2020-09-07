الكاظمي يبحث مع برهم صالح الأوضاع العامة وسير التحضيرات للانتخابات المبكرة/ موسع

2020/09/07 | 21:33 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح الأوضاع العامة وسير التحضيرات للانتخابات المبكرة.وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء نينا نسخة منه ان الكاظمي، استقبل بمكتبه اليوم الإثنين، رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة للبلاد، سياسيا وأمنيا واقتصاديا، والتحديات والخطط الكفيلة لتجاوزها .كما ناقش الكاظمي والدكتور برهم صالح الإجراءات والاستعدادات لجميع القطاعات لإجراء الانتخابات المبكرة، وكل ما من شأنه ضمان نزاهة العملية الانتخابية وسلامتها، لتكون نتائجها المعبّر الحقيقي عن إرادة الناخب العراقي./انتهى9

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