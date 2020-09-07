2020/09/07 | 21:33 - المصدر: قناة العالم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية في العراق، الاثنين، عن اعتقال ما يسمى "المسؤول العسكري الجديد" لجنوب بغداد قبل تسلمه منصبه بساعات....
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاستخبارات العراقية تعتقل "المسؤول العسكري" لجنوب بغداد
) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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