ماالذي تفعله أميركا بسبعين مليار دولار من أموال العراق المجمدة؟

2020/09/07 | 21:33 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخبر واعرابه

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