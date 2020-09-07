شاب كوردي يحتفل بعيد ميلاده بطريقة مميزة

2020/09/07 | 21:33 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشاب الكوردي زمناكو اسماعيل يزرع شجرة

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