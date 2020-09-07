2020/09/07 | 22:06 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد:الفرات نيوز} كشف مستشار محافظ البصرة لشؤون العشائر محمد الزيداوي، الاثنين، عن استخدام الطائرات المسيرة والعجلات العسكرية {الهمرات وكافة الاسلحة تعود لفصائل مسلحة في النزاعات العشائرية.





وقال الزيداوي {للفرات نيوز} ان" الهمرات والطائرات المسيرة وكافة الاسلحة ومنها الثقيلة التي استخدمت في النزاعات العشائرية بالبصرة تعود لفصائل مسلحة".

الزيداوي: البصرة استفحلت فيها النزاعات العشائرية وعصابات الجريمة

الزيداوي: بعض العشائر لديها سلاح يعود لفصائل مسلحة والبصرة تخضع للخارجين عن القانون

الزيداوي: البصرة اصبحت ممراً رئيساً لتجارة السلاح في العراق

الزيداوي: مخازن السلاح منتشرة في جميع انحاء البصرة ولها حصانة وتغطية قانونية

الزيداوي: الكثير من القضايا الكيدية استهدفت البصريين بـ4 ارهاب

الزيدواي: الهمرات والطائرات المسيرة وكافة الاسلحة استخدمت في النزاعات العشائرية

الزيداوي: البصرة تخضع للمزادات السياسية والامنة والعسكرية

الزيداوي: المبلغون عن المعلومات الى الجهات الامنية يتهمون بالارهاب

الزيداوي: الفتونة عادت الى البصرة بسبب ضعف الجهد الامني

الزيداوي: بعض النزاعات تستهدف ابتزاز الشركات النفطية

الزيداوي: ملفا الداخلية والدفاع من اولوية الحكومة المركزية

الزيدواي: الكثير من الصلاحيات الامنية في البصرة بيد الحكومة المركزية

شارك إذا أردت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار العيداني: همرات وسلاح فصائل يستخدم بالنزاعات العشائرية.. والفتونة عادت للمحافظة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار العيداني: همرات وسلاح فصائل يستخدم بالنزاعات العشائرية.. والفتونة عادت للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).