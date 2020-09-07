مؤسسة الشهداء تكشف اعداد ضحايا تظاهرات تشرين وتوضح بشأن مخصصاتهم

2020/09/07 | 22:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت مؤسسة الشهداء، الاثنين، أن عدد شهداء تظاهرات تشرين في العراق بلغ 500 شخص، فيما أكدت أن لجانا هي من تحدد الراتب الشهري للمصاب.

وقال مدير عام ضحايا الإرهاب والعمليات العسكرية في المؤسسة طارق المندلاوي لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا ان ار تي" (7 ايلول 2020)، إن "عدد ضحايا تظاهرات تشرين بلغ 500 وتم تشكيل فرق جوالة لترويج معاملات شهداء التظاهرات".

وأضاف أنه "تم إنجاز 80 % من معاملات ضحايا التظاهرات"، مشيرا الى "إطلاق استمارة إلكترونية لمصابي التظاهرات خلال اليومين المقبلين".

ولفت الى أن "الراتب الشهري للمصاب يحدد من قبل لجان".

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