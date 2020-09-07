الليرة التركية تتراجع إلى مستوى قياسي منخفض جديد مقابل الدولار

2020/09/07 | 22:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

هوت الليرة التركية إلى مستوى قياسي منخفض جديد يوم الاثنين، مواصلة اتجاها نزوليا وسط مخاوف بشأن التضخم وسياسة نقدية فضفاضة واستنزاف احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي.

وهبطت الليرة 0.4 بالمئة إلى 7.4641 مقابل الدولار الأمريكي بحلول الساعة 1600 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 7.4410 عند الإغلاق يوم الجمعة.

وفي وقت سابق اليوم سجلت الليرة 7.4650 وهو أضعف مستوى لها على الإطلاق ومنخفضة أكثر من 20 بالمئة عن مستواها في بداية العام.

ومما يزيد من القلق، قفزة في الطلب بين الأتراك على العملات الصعبة والذهب وتدخلات مكلفة في أسواق الصرف الأجنبي وأيضا عقوبات محتملة من الاتحاد الأوروبي بسبب التوترات بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط.



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