لن يشارك في مباراة منتظرة ضد كرواتيا.. إصابة الفرنسي مبابي بكورونا

2020/09/07 | 22:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المنتخب الفرنسي لكرة القدم، الاثنين، إصابة مهاجم باريس سان جرمان، كيليان مبابي، بفيروس كورونا المستجد، ما سيحرمه من المشاركة مع أبطال العالم في مباراة الثلاثاء ضد كرواتيا

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