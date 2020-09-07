امن كركوك : منع دخول اي عجلة مظللة كانت حكومية ام مدنية الى داخل المحافظة

2020/09/07 | 22:25 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمر البدري – كركوك

اعلنت مديرية شؤون وأمن كركوك منع دخول اي عجلة مظللة كانت حكومية ام مدنية الى داخل المحافظة”.

وقالت المديرية في ” تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ومعالي وزير الداخلية عثمان الغانمي ومع جملة من القرارات التي اتخذت ومنها فرض هيبة الدولة “.

وبينت “قامت مديرية شؤون وأمنِ كركوك وبإشراف مباشرٍ من قبل العميد الحقوقي سنان جميل البياتي مدير شؤون الداخلية وأمن المحافظة وبمساندة جهاز الأمن الوطني والأجهزة الأمنية الأخرى بنصبِ سيطراتٍ داخل المحافظة ، لتنفيذ اولى تلك القرارات المتمثلة بحجز العجلات المظللة والمركبات التي لاتحمل لوحات تسجيل “.

وأوضح العميد الحقوقي سنان جميل البياتي إن تلك الإجراءات شملت كافة العجلات الحكومية و المدنية داخل المحافطة ، مؤكدا ” بأنه تم تبليغ كافة السيطرات الخارجية للمحافظة بمنع دخول اي عجلة مظللة كانت حكومية ام مدنية الى داخل كركوك”.

واشار الى ان” هذه الأجراءات في محافظة كركوك هي الاولى من بين جميع المحافظات العراقية والتي تأتي ضمن فرض القانون وهيبة الدولة فيها التي دعا إليها رئيس الوزراء ووزير الداخلية ، لافتا الى ان” كركوك تشهد استقراراً أمنياً غير مسبوق بجهود قوات الأمن وتعاون المواطنين مع كافة الأجهزة الأمنية”.

فيما أكدَ ( العميد سنان جميل البياتي ) مدير شؤون الداخلية وأمن كركوك انه مستمرٌ بتنفيذِ توجيهات وزارة الداخلية ، مؤكداً العمل ليلاً ونهاراً لبسط الأمن وضرب بيدٍ من حديد لكل من يحاول المساس بأمن المحافظة “.

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