رويترز عن مصدر مطلع: الإعلان عن موعد أول زيارة إماراتية ’رفيعة’ إلى إسرائيل

2020/09/07 | 22:28 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال مصدر مطلع، الاثنين، إن الإمارات تعتزم تنظيم أول زيارة رسمية إلى إسرائيل في 22 أيلول تعزيزا لاتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما.



وبينما رفض مسؤولون إسرائيليون التعليق، لم يرد مسؤولون إماراتيون على اتصالات هاتفية للتعليق.

وأعلنت الدولتان في 13 أغسطس آب أنهما ستُطبعان العلاقات الدبلوماسية بموجب اتفاق تم بوساطة الولايات المتحدة وأشادت به واشنطن وإسرائيل باعتباره انفراجا بينما رفضه الفلسطينيون.

وأضاف المصدر المطلع على المسار الأولي للزيارة المقررة لـ"رويترز"، تابعه "ناس"، (7 أيلول 2020) أن "رحلة الوفد الإماراتي لإسرائيل، التي لم توضع لمساتها النهائية بعد، ستأتي ردا على الرحلة الرائدة التي قام بها مبعوثون إسرائيليون وأمريكيون كبار إلى أبو ظبي الأسبوع الماضي".

وأوضح المصدر أنه "من المتوقع أن تضع الإمارات اللمسات النهائية للرحلة بعد الإعلان عن موعد احتفال، يقام في واشنطن على الأرجح، يوقع فيه زعماء البلدين اتفاق التطبيع".

وأردف المصدر أن "ذلك الاحتفال سيُقام في منتصف سبتمبر أيلول على الأرجح".

وطلب المصدر عدم نشر اسمه أو جنسيته نظرا لحساسية الاتصالات الناشئة.

وستكون هذه أول زيارة معلنة إلى إسرائيل من وفد رسمي إماراتي.

وتبادلت إسرائيل إقامة سفارات مع جارتيها مصر والأردن بموجب اتفاقيتي سلام منذ عقود، لكن حتى الاتفاق مع الإمارات كانت كل الدول العربية الأخرى تطالب إسرائيل بالتخلي أولا عن مزيد من الأراضي المحتلة للفلسطينيين.

وقال وزير إسرائيلي يوم الاثنين إنه "من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين إسرائيل والإمارات إلى أربعة مليارات دولار".

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