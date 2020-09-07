مؤسسة الشهداء: عدد شهداء تظاهرات تشرين بلغ 500شهيد.. بغداد والناصرية في صدارة الحصيلة

2020/09/07 | 22:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مؤسسة الشهداء، عن جرد خمسمئة شهيد سقطوا بتظاهرات تشرين في عموم العراق وتصدرت بغداد القائمة بمئتين وستة وتسعين شهيدا تلتها الناصرية بمئة وعشرين.

وذكرت المؤسسة، أن ذوي شهداء تشرين سيُمنحون مرتبا شهريا بقيمة مليون ومئتي ألف دينار، فيما يمنح المصاب مرتبا حسب درجة العجز، وأكدت المؤسسة انجاز تسعين في المئة من معاملات شهداء تظاهرات تشرين وذلك بموجب أوامر الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

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