2020/09/07 | 22:29 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت جبهة الإنقاذ والتنمية، خارطة طريق بشأن إجراء الانتخابات المرتقبة.

وشددت الجبهة في بيان على ضرورة قيام الجهات الحكومية المعنية بتوفير عوامل نجاح الانتخابات المقبلة، مطالبة رئيس مجلس الوزراء بالإيعاز للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات لاستئناف العمل بإصدار وتوزيع البطاقة البايومترية واعتبارها من المستمسكات الرسمية الضرورية، وتوجيه الوزارات والدوائر الحكومية لمتابعة تسلمها من قبل موظفي الدولة والمتقاعدين والمستفيدين من رواتب الرعاية الاجتماعية ومستلمي الحصة التموينية، ومحاسبة أية جهة أو شخص يعرقل تنفيذ هذه المهمة الوطنية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جبهة الإنقاذ والتنمية تطالب بإصدار البطاقة البايومترية وتوزيعها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جبهة الإنقاذ والتنمية تطالب بإصدار البطاقة البايومترية وتوزيعها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).