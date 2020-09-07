جدول أعمال جلسة البرلمان يوم غد الثلاثاء

2020/09/07 | 22:35 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد- واع

حصلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، على نسخة من جدول أعمال جلسة مجلس النواب ليوم غد الثلاثاء.

وبحسب الوثيقة فإن "جدول الأعمال تضمن التصويت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون الهيأة العراقية للاعتماد رقم 78 لسنة 2017 (لجنة الاقتصاد والاستمثار، اللجنة المالية)".

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