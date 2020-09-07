بعد انتهاء ازمة الرحيل ... ميسي يظهر في تدريبات برشلونة

2020/09/07 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ عاد الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة، إلى تدريبات الفريق الكتالوني مساء اليوم الإثنين، ليبدأ التحضيرات مع الفريق استعدادا للموسم الجديد.وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن ميسي كان أول من وصل إلى ملعب التدريب، قبل 90 دقيقة من انطلاق المران.وأضافت: "قبل العودة للتدريبات كان على ميسي الخضوع لاختبار فيروس كورونا، وبعدما ظهرت النتيجة سلبية، إذ ينص بروتوكول الليجا على أنه يجب أن يتدرب بمفرده هذا الأسبوع".وعاد ميسي بعدما أعلن استمراره ضمن صفوف البارسا حتى صيف 2021، وفي حال لم يوقع على عقد جديد مع البلوجرانا، سيكون حرًا للتفاوض مع الأندية الأخرى اعتبارًا من 1 كانون الثاني المقبل./انتهى9

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