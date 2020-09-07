وزارة الزراعة .. اجتماع ميداني لتأهيل الطائرات الزراعية استعدادا لحملات المكافحة الجوية

2020/09/07 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ ترأس الوكيل الإداري لوزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري اجتماعا في مطار الصويرة لتأهيل الطائرات الزراعية استعدادا لحملات المكافحة الجوية .وذكر بيان لوزارة الزراعة تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان, اللقاء يهدف للوقوف على الأمور الفنية ومعوقات العمل في مطار الصويرة بعضوية الكابتن الطيار صبيح حسين الشيباني المستشار في هيأة المستشارين لرئاسة الوزراء وعدد من المدراء العامين في الوزارة والطيارين والكادر الفني المختص".واوصت اللجنه الجهة الفنية في المطار الزراعي المتمثلة بالشعبة الهندسية واللجنة المختصة بصيانه الطائرات على تقديم تقرير مفصل عن حالة الطائرات وما يتطلب من اجراء النشرات الاجبارية والتفتيشية الدورية لغرض الاسراع في عودة اسطول الطائرات الى الخدمة ودعم القطاع الزراعي في مكافحة الافات سواء كانت افات النخيل او افات المحاصيل الأخرى".كما أكد الاجتماع على حصر متطلبات هذه الطائرات من قطع الغيار والقيام بكافة أعمال الصيانة استعدادا للحملات الجوية الوقائية المجانية التي تقوم بها الوزارة بشكل دوري لمكافحة حشرة الدوباس على النخيل وبمبيدات صديقة للبيئة للحفاظ على هذه الثروة المهمة فضلا عن مكافحة الحميرة والافات الزراعية الأخرى التي قد تصيب المحاصيل الزراعية"./انتهى2

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