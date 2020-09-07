احمد دحام مدربا لكرة الناصرية

2020/09/07 | 22:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد /نينا /أعلنت الهيئة الادارية لنادي الناصرية عن تسمية المدرب أحمد دحام لقيادة فريقها الكروي ، في مؤتمر صحفي عقدته ، اليوم الأثنين ، بحضور المدرب الجديد واعضاء الإدارة ونخبة من روّاد النادي السابقين ورابطة الجماهير .



وقال رئيس الهيئة إحسان الإزيرجاوي في تصريح صحفي إن " ادارة النادي قررت اليوم ، تسمية نجم الكرة العراقية السابق الكابتن أحمد دحام مدرباً لفريقها الكروي لقيادته في دوري الدرجة الأولى للموسم المقبل " .وأضاف ، أن " ادارة النادي وضعت ثقتها بدحام ، وتركت له حرية اختيار المدربين المساعدين واكمال الجهاز الفني للفريق والشروع بإجراء التدريبات بأقرب وقت تحضيراً للدوري التأهيلي ، واعداً بتوفير كل مستلزمات النجاح والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تحقيق حلم عودة النادي الأم في ذي قار إلى مصاف الكبار " .من جانبه أكد المدرب أحمد دحام رغبته الكبيرة في قيادة نادي الناصرية وعودة أمجاده الكروية " ، مشيداً " بالتأريخ الرياضي الكبير الذي يحمله النادي وعطاءه الثر " .وأشار دحام إلى " المنهاج المخطط الذي يسعى من خلاله رئيس النادي والإدارة للعودة بفريق الكرة إلى مصاف دوري الأضواء من جديد " ، معرباً عن أمله " بتحقيق طموحات الجماهير الرياضية بالمحافظة ".



وأناطت إدارة النادي مهمة الإشراف على الفريق للموسم المقبل بنجم الكرة السابق ماجد عودة العصمي ./انتهى

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