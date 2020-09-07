الاعلام الأمني يكشف تفاصيل انفجار سريع الشعلة وخسائره

2020/09/07 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشفت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، تفاصيل انفجار سريع الشعلة وخسائره.





وقالت الخلية في بيان تلقته {الفرات نيوز} إن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل يحمل "حاويات" لإحدى شركات الدعم اللوجستي المنسحبة من معسكر التاجي، بداية طريق سريع الشعلة شمالي بغداد".

واضافت ان "الانفجار ادى الى أضرار بزجاج إحدى عجلات حماية الرتل".

محمد

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