إيفرتون يعلن رسميا التعاقد مع نجم ريال مدريد

2020/09/07 | 22:37 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أعلن إيفرتون الإنجليزي تعاقده مع الكولومبي جيمس رودريغيز قادما من ريال مدريد، بناء على طلب المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.ولم ينجح رودريغيز في الحصول على مكان ثابت في تشكيلة الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد خلال الفترة الأخيرة بعد انتهاء إعارته مع بايرن ميونخ.وسعى إيفرتون بقوة للتعاقد مع الدولي الكولومبي ونجح أخيرا بعد إصرار من أنشيلوتي الذي سبق ودرب اللاعب في ريال مدريد قبل تولي زيدان المسؤولية بعده.وقال ريال مدريد في بيان عبر موقعه الرسمي على الإنترنت: "اتفق ريال مدريد وإيفرتون على نقل اللاعب جيمس رودريغيز".وأضاف "يريد ريال مدريد أن يُظهر للاعب امتنانه وعاطفته طوال الفترة التي كان فيها جزءا من النادي ويتمنى له حظا سعيدا في هذه المرحلة الجديدة من حياته المهنية".وقال إيفرتون عبر موقعه الرسمي إنه تعاقد مع صانع اللعب الكولومبي لمدة عامين مع خيار لعام ثالث، وذلك بعد تألقه السابق تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد وتسجيله 13 هدفًا وصنع مثلها في 29 مباراة تحت قيادة المدرب الإيطالي في موسم 2014/2015.وفاز رودريغيز فاز بـ8 ألقاب محلية في 4 دول، وحقق لقبين لدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وعندما كان في بورتو، كان أحد الفائزين بالدوري الأوروبي في 2010/2011.محمد

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