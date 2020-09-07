انفجار عبوة ناسفة على طريق سريع الشعلة استهدفت رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي

2020/09/07 | 22:38 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت خلية الإعلام الأمني مساء الاثنين ، عن انفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل “حاويات” لإحدى شركات الدعم اللوجستي المنسحبة من معسكر التاجي، بداية طريق سريع الشعلة شمالي بغداد، مما ادى الى أضرار بزجاج إحدى عجلات حماية الرتل.

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