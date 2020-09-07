بعد توقفها بسبب فيروس كورونا.. بيان حكومي بشأن عودة الانشطة الرياضية

2020/09/07 | 22:42 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت وزارة الشباب والرياضة، الاثنين، السماح بعودة الانشطة الشبابية والرياضية اعتبارا من الـ12 من شهر ايلول الجاري بعد توقفها بسبب جائحة كورونا.

وقال وزير الشباب والرياضة، عدنان درجال، في بيان له، اليوم (7 آيلول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن" الانشطة الرياضية والشبابية ستستأنف اعتبارا من يوم السبت المقبل المصادف الـ12 من شهر ايلول الجاري، مع مراعاة أهمية الالتزام بتدابير الصحة الوقائية وقواعد التباعد الاجتماعي بشأن الوقاية من فيروس كورونا المستجد، وحث الجميع على مواصلة اتباع الإرشادات الصحية الرسمية حفاظا على سلامتهم وسلامة أسرهم والمجتمع".

وبين درجال ان" الايام التي ستسبق انطلاق الانشطة، ستكون فرصة امام الاندية والاتحادات الرياضية ومنتديات الشباب والرياضة ومدارس الموهبة الرياضية للتهيئة والاستعداد لعودة الانشطة بشكل رسمي".

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