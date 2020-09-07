النظام الغذائي و معدل الوفيات بـ “كوفيد-19”

2020/09/07 | 22:46 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة_اين]توصل العلماء إلى استنتاج يفيد، بأن العادات والتقاليد الغذائية الوطنية تؤثر في معدل الوفيات بـ “كوفيد-19”.

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