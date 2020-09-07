بريطانيا تستدعي السفير الروسي بسبب قضية نافالني

2020/09/07 | 22:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إنه استدعى سفير روسيا لدى المملكة المتحدة للتعبير عن قلقه من تسميم المعارض الروسي، أليكسي نافالني.

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