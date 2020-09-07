2020/09/07 | 23:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد - واع

أعلنت خلية الإعلام الأمني عن انفجار عبوة ناسفة على رتل يحمل حاويات لإحدى شركات الدعم اللوجستي شمالي بغداد.

وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن "عبوة ناسفة انفجرت على رتل يحمل حاويات لإحدى شركات الدعم اللوجستي المنسحبة من معسكر التاجي، بداية طريق سريع الشعلة شمالي بغداد".

وأضاف، أن الانفجار أدى إلى أضرار بزجاج إحدى عجلات حماية الرتل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاعلام الامني: انفجار عبوة على رتل تابع لاحدى شركات الدعم اللوجستي شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاعلام الامني: انفجار عبوة على رتل تابع لاحدى شركات الدعم اللوجستي شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).