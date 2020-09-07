تعيين قائد عسكري جديد لعمليات ديالى

2020/09/07 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / اعلن النائب عن محافظة ديالى عبد الخالق العزاوي عن اقالة قائد عمليات ديالى اللواء الركن غسان العزي من منصبه وتعيين بديل عنه.وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان قرارا رسميا صدر بتعيين قائد الفرقة السابعة اللواء الركن رعد محمود الجبوري قائدا لعمليات ديالى بدلاً عن العزي"./انتهى

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