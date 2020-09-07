بالوثيقة : اللجنة العليا للصحة و السلامة الوطنية تنهي عضوية موفق الربيعي من اللجنة

2020/09/07 | 23:06 - المصدر: وكالة نينا

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بعد دخول القوات الأمريكية بغداد في نيسان عام 2003 اقدم الحاكم العسكري الأمريكي بول بريمر على حل وكالة الانباء العراقية /واع/..الوكالة الرسمية ...



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