العراق.. عبوة تستهدف رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي

2020/09/07 | 23:06 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني عراقي، الاثنين، بان عبوة ناسفة استهدفت رتلا للدعم اللوجستي تابع للتحالف الدولي على طريق التاجي....

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