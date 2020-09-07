علي العبودي: حسم  الدوائر الانتخابية المتعددة في الأسبوع المقبل

2020/09/07 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} رجح النائب عن كتلة الحكمة النيابية المنضوي في تحالف عراقيون علي العبودي، الاثنين، حسم الدوائر الانتخابية المتعددة بقانون الانتخابات في الأسبوع المقبل.وقال العبودي {للفرات نيوز} ان" الاسبوع المقبل سيشهد حسماً لملحق الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات"، مبينا انه" يفترض ان يكون توافق بين الكتل السياسية لحسم ملف الانتخابات". علي العبودي: ربما علي العبودي: لن نعول على مخرجات موازنة 2020 علي العبودي: اقرار موازنة 2020 هو لغرض التبويبعلي العبودي: سعر البرميل النفطي سيثبت على 45 دولار ولن تغطي حتى رواتب الموظفينعلي العبودي: توقيت استجواب وزير المالية امام هذه الضغوطات غير صحيح علي العبودي: نحتاج للاستقرار السياسي لتحقيق الاصلاح الناضجعلي العبودي: الدولة ذاهبة الى قروض جديدة داخلياً وخارجياً علي العبودي: الدولة عاجزة عن جباية اموالها المقدرة حوالي 14 مليار دينارعلي العبودي: الاستثمارات تتطلب ابتعاد تنمر الكتل السياسية عن الدولةعلي العبودي: حصر السلاح بيد الدولة واحدة من الحلول في برنامج الكاظميعلي العبودي: يفترض ان تكون سلطة القانون حاضرة في كل البلادعلي العبودي: حصر السلاح بيد الدولة من اوجب واجبات الحكومة علي العبودي: الغطاء السياسي من يسوف السرقات شارك إذا أردت

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