تدهور الحالة الصحية لناظم شاكر وتوقف احدى رئاته

2020/09/07 | 23:08 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} كشف مصدر رياضي مطلع، اليوم الاثنين، الحالة الصحة للمدرب الكروي ناظم شاكر بعد اصابته بفيروس كورونا.





وذكر المصدر لـ{الفرات نيوز} إن "الوضع الصحي لشاكر قد تدهور فضلاً عن توقف احدى الرئات".

واشار الى ان "نسبة الاوكسجين بالدم بحدود الثلاثين وهي نسبة متدنية".

محمد

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