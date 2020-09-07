بالوثيقة : اللجنة العليا للصحة و السلامة الوطنية تنهي عضوية موفق الربيعي

2020/09/07 | 23:11 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد قررت اللجنة العليا للصحة و السلامة الوطنية انهاء عضوية موفق الربيعي من عمل اللجنة”.

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