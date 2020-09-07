2020/09/07 | 23:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة تنفي تثبيت البطاقة التموينية براتب 30 الف وتسع مواد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة تنفي تثبيت البطاقة التموينية براتب 30 الف وتسع مواد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).