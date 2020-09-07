حريق يلتهم 10 خيم للنازحين في دهوك (فيديو)

2020/09/07 | 23:13 - المصدر: NRT عربية

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منذ 14 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت دائرة الهجرة واستجابة الازمات في محافظة دهوك باقليم كوردستان، الاثنين، عن وقوع حريق في مخيم جمشكو في قضاء زاخو الذي يضم نازحين من قضاء سنجار، لافتة الى احترق 10 خيام من دون وقوع خسائر في الارواح.





وقال مسؤول اعلام دائرة الهجرة واستجابة الازمات كاروان زكي في تصريح لوسائل اعلام كوردية تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي" (7 ايلول 2020)، ان الحريق اندلع عند الساعة السادسة من مساء الاثنين في مخيم جمشكو للنازحين شمال قضاء زاخو، مضيفا أن 10 خيام احترقت بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

واشار زكي الى ان 8 عائلات كانت تسكن في هذه الخيم، منوها الى ان جميع المستمسكات الرسمية للعائلات الثمانية اتلفت جراء الحريق.

فيما قال مسؤول اعلام الدفاع المدني في محافظة دهوك المقدم بيوار عبدالعزيز في تصريح، انهم ابلغوا بوقوع حريق في مخيم جمشكو في زاخو، لافتا الى ان فرق الدفاع المدني في مركز ركافا وصلت لمكان الحادث وتمكنت من اخماد الحريق والسيطرة عليه.

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