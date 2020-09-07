2020/09/07 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مالك_ابوعليا الكاتب: سيرجي الكساندروفيتش توكاريفترجمة مالك أبوعلياالملاحظات والتفسير بعد الحروف الأبجدية بين قوسين (أ)، (ب)...



هي من عمل المُترجميسكن افريقيا شعوبٌ وصلت الى مستويات مختلفة من التطور وتعيش في ظروفٍ مادية وثقافية مختلفة.يُمكن تصنيف سكان افريقيا الأصليين على أساس التطور الاجتماعي-الاقتصادي-على غرار شعوب الأمريكيتين- تقريباً، الى ثلاث مجموعات: قبائل الصيد الرحالة الأكثر ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاريخ الدين: الدين في افريقيا - مالك ابوعليا) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تاريخ الدين: الدين في افريقيا - مالك ابوعليا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).