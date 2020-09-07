2020/09/07 | 23:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فاطمة_الفلاحي المثقف الشمولي مأزومة أوضاعه في مجتمعاتنا العربية ..وحسب نظرية غرامشي حول "مفهوم المثقف الواسع" الذي بمقدوره خلق حالة تغيير اجتماعي وثقافي...



نفتقد إليه.



وحسب تعبير الفيلسوف ميشيل فوكو : أكد على شجاعة الكاتب " المثقف العضوي" وتمكنه في أحلك الظروف وإمارات الصمت أن يقول الحق الفاضح ..



وهذا ما لم نجده أمام صمت مثقفينا في فضح مايقترفه الساسة من تخريب وانتهاكات بحق شعبنا .



19.



المثقف ال ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المثقف الشمولي عند - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الحادية عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المثقف الشمولي عند - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الحادية عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).