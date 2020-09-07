المثقف الشمولي عند - ثورة التجديد الشعري- مع الشاعر والصحفي مكي النزال - الحلقة الحادية عشر من – لهفة مداد تورق بين جنباته شعرًا- في بؤرة ضوء - فاطمة الفلاحي

#فاطمة_الفلاحي المثقف الشمولي مأزومة أوضاعه في مجتمعاتنا العربية ..وحسب نظرية غرامشي حول "مفهوم المثقف الواسع" الذي بمقدوره خلق حالة تغيير اجتماعي وثقافي...
نفتقد إليه.
وحسب تعبير الفيلسوف ميشيل فوكو : أكد على شجاعة الكاتب " المثقف العضوي" وتمكنه في أحلك الظروف وإمارات الصمت أن يقول الحق الفاضح ..
وهذا ما لم نجده أمام صمت مثقفينا في فضح مايقترفه الساسة من تخريب وانتهاكات بحق شعبنا .
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المثقف ال ......
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